Белоруссия приостановила экспорт нефти с 1 января текущего года. Заявление госконцерна «Белнефтехим» произошло на фоне прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Загрузка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке в настоящее время снижена до технологического минимума. Предприятия работают на оставшихся запасах, которых по словам госкорпорации пока достаточно и к кризису это не приведет.

В то же время в «Белнефтехиме» сообщили, что работа над январскими контрактами идет в активном режиме. А обязательства перед странами-партнерами по экспорту «черного золота» будут полностью выполнены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российской «Татнефти» заявили об отсутствии заявок на поставки для белорусских НПЗ, при этом транзит нефти идет без каких-либо ограничений.

По данным источника ТАСС, в России выразили надежду, что переговоры с Белоруссией по поставкам нефтепродуктов завершатся в ближайшее время. При этом стороны рассматривают разовую поставку нефти от независимых источников для пополнения запасов на время переговоров.