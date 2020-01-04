Белоруссия впервые закупит российскую нефть без премии поставщикам

Москва и Минск договорились о поставке первой партии нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, необходимые объемы сырья поступят в республику в ближайшее время. Такое решение стороны приняли с учетом снижения цен, на чем ранее настаивала Белоруссия.

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — приводит сообщение концерна «Белнефтехим» «Экономика сегодня».

В документе уточняется, что «объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных НПЗ в январе 2020 года».

В свою очередь официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что документы по поставке 133 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке — ОАО «Нафтан» в настоящий момент поступают на оформление.

Ранее сообщалось, что поставки черного золота из РФ на белорусские НПЗ прекратились с 1 января 2020 года из-за неподписания контрактов между российскими грузоотправителями и белорусскими покупателями, несмотря на предложение россиян сохранить условия 2019 года. Минск договорился с Москвой убрать бонус в десять долларов на тонну, которые являются премией поставщикам к рыночной цене.