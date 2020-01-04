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  4. Экс-супруга Дениса Глушакова обвинила его в избиении на глазах у ребенка

Экс-супруга Дениса Глушакова обвинила его в избиении на глазах у ребенка

, 19:30 | Светлана Шевченко 27

Громкий развод знаменитой пары продолжает обрастать новыми подробностями.

Фото: Instagram @glushak8

Бывшая супруга российского футболиста Дениса Глушакова Дарья обратилась в правоохранительные органы с заявлением об избиении.

По ее словам, спортсмен без приглашения явился к ней в дом. Встреча закончилась конфликтом. Глушаков якобы начал ее отталкивать от ребенка и заламывать руки. А потом и вовсе кинул об стену.

Дарья сообщила, что после удара почувствовала боль в голове, а потом в месте удара образовалась шишка.

Денис и Дарья Глушаковы развелись в 2019 году. Длительное время футболист требовал с супруги огромной компенсации «за распространение несоответствующих действительности сведений, а также за причиненный нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Глушаков требует через суд взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей.

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