Экс-супруга Дениса Глушакова обвинила его в избиении на глазах у ребенка

Бывшая супруга российского футболиста Дениса Глушакова Дарья обратилась в правоохранительные органы с заявлением об избиении.

По ее словам, спортсмен без приглашения явился к ней в дом. Встреча закончилась конфликтом. Глушаков якобы начал ее отталкивать от ребенка и заламывать руки. А потом и вовсе кинул об стену.

Дарья сообщила, что после удара почувствовала боль в голове, а потом в месте удара образовалась шишка.

Денис и Дарья Глушаковы развелись в 2019 году. Длительное время футболист требовал с супруги огромной компенсации «за распространение несоответствующих действительности сведений, а также за причиненный нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Глушаков требует через суд взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей.