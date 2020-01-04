Сын Никаса Сафронова рассказал о якобы изнасилованной его отцом аферистке с Украины

Сын Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин раскрыл схему действий модели Plus SIZE Марины Рудницкой, которая по решению суда помещена в СИЗО по подозрению в вымогательстве у заслуженного художника РФ 400 тысяч рублей.

В первую очередь наследник художника назвал сложившуюся ситуацию «глупейшей». По словам Луки, его отец был вынужден обратиться в правоохранительные органы, так как Рудницкая и ее подруга Татьяна Морозова уже несколько раз проворачивали схемы с вымогательством денег за якобы произошедшее изнасилование.

«Суть их угрозы 29 декабря была следующая — девушка Татьяна напомнила, что они с Никасом познакомились на каком-то конкурсе — он не помнит, на каком, летом. А потом, она говорит, что они были в сентябре в какой-то компании», — рассказал он предысторию.

Морозова рассказала Сафронову-старшему, что намеревается «пойти на прямой эфир к Андрею Малахову и рассказать историю, что она скорее всего беременна, но пока они еще точно не решили, и что вы ее изнасиловали».

При этом женщина подчеркнула, что за отказ идти на телевидение они готовы принять от художника 400 тысяч рублей.

«Либо давайте нам 31 декабря, либо 2 января идем на съемки и 13 января в прайм-тайм выйдет передача», — приводит сын Сафронова высказывание Морозовой.

Более того, угрожая «разоблачением», она рассказала, что по такой же схеме они уже «завалили» актера Олега Протасова, а также Народного артиста РФ Александра Серова.

«Никас Степанович был вынужден потратить весь Новый год, ехать участвовать в следственных действиях», — отметил Лука, назвав всю ситуацию в целом «бредом и идиотизмом».

Кроме того, Сафронов-младший подверг сомнению профессию модели арестованной Рудницкой. Он уверен, что та лишь пытается на скандалах сделать себе имя.

«Это просто некая девушка, которая хотела заработать», — добавил он.

Таганский суд Москвы 4 января отправил Рудницкую в СИЗО на два месяца, а Морозову — на тот же срок под домашний арест.

Лука считает, что такое решение принято потому, что у Рудницкой — гражданство Украины, и она могла бы исчезнуть из России навсегда, а у Морозовой — московская прописка.

Сафронов-младший подчеркнул, что все сказанное им является официальной позицией его отца.