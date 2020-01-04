Предполагаемая вымогательница полумиллиона рублей у Никаса Сафронова арестована

Таганский суд Москвы отправил модель Plus SIZE Марину Рудницкую в СИЗО по подозрению в вымогательстве у заслуженного художника РФ Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Девушка пробудет в изоляторе до начала марта.

Кроме того, на два месяца отправится под домашний арест и ее подруга Татьяна Морозова.

По предварительной информации, Рудницкая обвинила художника в изнасиловании, но в полицию заявление писать не стала. Вместо этого она потребовала у Сафронова крупную сумму денег, угрожая в противном случае разоблачить его на шоу на телевидении. Посредником в переговорах выступила Морозова.

Во время передачи денег полиция задержала обеих женщин.

В последнее время Никас Сафронов не покидает информационное пространство. Так, его сын Лука Сафронов-Затравкин стал участником потасовки с шоуменом Стасом Барецким. А сам художник предложил легенде итальянского кино Орнелле Мути выйти за него замуж.