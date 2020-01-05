  1. Пятый канал
  4. Ешьте углеводы и читайте книги: ТОП-5 открытий в борьбе со старением

Ешьте углеводы и читайте книги: ТОП-5 открытий в борьбе со старением

, 13:42 | Ниса Мурзанаева Видео 23

Ученый назвал главные достижения в вопросах продления жизни, сделанные в 2019 году.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, /Кухмарь Кирилл, /Рюмин Александр, /Rui Vieira

Исследователь лаборатории системной биологии старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ Александр Тышковский назвал ТОП-5 открытий в борьбе со старением, сделанных в 2019 году.

Начались испытания таблетки от старости

Команда ученых из Нью-Йорка начала полноценные исследования «таблетки от старости». В качестве лекарства против старения выбран известный медикам антидиабетический препарат. Статистика говорит о том, что люди с диабетом, принимающие такой препарат, живут даже дольше, чем те, кто не имеет этого диагноза.

Испытания «таблетки от старости» будут проходить в течение шести лет. На них планируется потратить порядка 75 миллионов долларов, пишет KP.RU.

Расслабленный мозг — секрет борьбы со старостью

Ученые установили — чем ниже активность нейронов в мозге, тем дольше проживет человек. Однако это не имеет никакого отношения к умственной деятельности. Наоборот, люди, читающие серьезную литературу, изучающие иностранные языки и осуществляющие любой сложный интеллектуальный труд — улучшают тем самым память и снижают риск развития старческой деменции.

Предсказание возраста по составу крови

Разработан механизм, способный довольно точно предсказывать биологический возраст человека по составу белков в крови. Также, в ходе исследований выяснилось — существует три возраста, когда происходит наиболее существенное изменение состава нашей крови — 34, 60 и 78 лет.

Обнаружены биомаркеры продления жизни

Ученые воздействовали на мышей с помощью давно известных методов борьбы со старением: диет, генетических мутаций, лекарств. Все они оказывали в организме испытуемых определенные изменения. Такие изменения показывают эффективность в продлении жизни у того или иного метода.

Биомаркерами оказались некоторые гены. Их активность напрямую связана с тем, сколько еще проживет мышь.

Низкоуглеводные диеты — опасны

В ходе масштабного исследования выяснилось, что среди тех, кто придерживается низкоуглеводных и кетодиет, повышен риск общей смертности (от разных причин). Более того, такие люди больше подвержены риску смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач-геронтолог объяснил, как правильно подготовиться к старости.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах

Последние новости

13:57
«Больше не больно»: поддерживавшие врача Павленко скорбят о его смерти
13:42
Ешьте углеводы и читайте книги: ТОП-5 открытий в борьбе со старением
13:25
Зигующие националисты в центре Петербурга попали на видео
12:57
«Красив как визирь»: Симоньян показала фото Кеосаяна с двухмесячной дочерью
12:43
«Гениально до слез!»: актер Гогунский о фильме «Вторжение»
12:28
Боевики «Аш-Шабаб»* атаковали военную базу США в Кении

Сейчас читают

«Британская Кардашьян» сделала селфи своего огромного бюста
Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]