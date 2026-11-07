Россиянина ранили во время стрельбы в центре Кракова

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 43 0

Нападавший открыл стрельбу по случайным прохожим.

При теракте в Кракове ранен гражданин России

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Во время стрельбы на Главной площади в польском Кракове пострадал гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Мужчину доставили в больницу.

Трагедия произошла 7 ноября. Неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами атаки стали люди, еще несколько десятков получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

Сам нападавший был ранен при задержании. По данным польской радиостанции RMF FM, мужчина был одет в камуфляж и имел при себе длинноствольное оружие.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. Полиция выясняет все обстоятельства.

В эфире телеканала TV Republika польский журналист Петр Ништор заявил, что не исключает причастности российских спецслужб к трагедии. Однако доказательств он не привел. Официальных подтверждений этой версии нет.

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