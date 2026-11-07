«На Новодевичьем со своим супругом будет»: Харатьян об уходе Федосеевой-Шукшиной

Харатьян: Федосеева-Шукшина будет рядом с супругом на Новодевичьем кладбище

Смерть народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной — большая утрата для отечественного искусства. Об этом народный артист России Дмитрий Харатьян заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Я знал Лидию Николаевну, работал с ней, общался. Замечательный человек, прекрасная женщина, большая артистка. Конечно, это огромная утрата для всех нас. Я хочу выразить соболезнования близким родственникам и всему нашему народу, всем нашим зрителям, которые потеряли сегодня прекрасного человека и замечательную артистку. Светлая память Лидии Николаевне Шукшиной», — сказал Харатьян.

В своем обращении актер также вспомнил строки заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого, посвященные заслуженному деятелю РСФСР и покойному супругу актрисы Василию Шукшину после его смерти:

«Уже ни холодов, ни льдин,

Тепла земля, красна калина,

А в землю лег еще один

На Новодевичьем мужчина».

Харатьян провел параллель с судьбой супругов и отметил, что теперь Лидия вновь будет рядом с мужем — уже навсегда. Речь идет о Новодевичьем кладбище, где похоронят артистку.

«Скоро на Новодевичьем со своим супругом будет и Лидия Николаевна», — отметил он.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила ее дочь, заслуженная артистка России Мария Шукшина, опубликовав соответствующую информацию в социальных сетях. Отпевание актрисы состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

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