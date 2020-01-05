Невероятно похудевшую Адель подкараулили с Гарри Стайлсом на карибском пляже

Невероятно похудевшая Адель попала в объективы фотокамер на пляже в Ангилье — британской территории на Карибских островах. Снимки появились в соцсетях на фанатской страничке певицы. Сообщается, что они были сделаны в минувшую пятницу.

Instagram @adelesp

На фото Адель, одетая в черно-белое платье в горошек, улыбается, подставляет лицо солнцу и плещется в волнах Атлантического океана прямо в одежде. Удачливой группе юных фанатов даже посчастливилось сфотографироваться с исполнительницей хита «Hellо».

Сообщается, что рядом с Адель на пляже отдыхал солист группы One Direction Гарри Стайлс в синей футболке с Микки-Маусом, но он предпочел остаться в тени под большим зонтом.

Впрочем, поклонники Адель оказались не в восторге от разительной перемены, произошедшей с певицей после развода с бизнесменом Саймоном Конекки. Некоторые заподозрили, что она чем-то тяжело больна.

«Она выглядит нездоровой».

«Это не Адель! Боже мой, я не могу в это поверить!»

«Мы поражены тем радикальным изменением ее личности, мы хотим, чтобы она не впадала в крайности».

«Мне это совсем не нравится… ты видишь, как она страдает, и она больше не выглядит здоровой…»

«Что случилось с ее грудью?»

«Она выглядит намного старше»

«Почему она выглядит так, как будто больна?» — недоумевают фанаты.

Как ранее писал 5-tv.ru, впервые постройневшая 31-летняя Адель появилась на публике в октябре на вечеринке по случаю дня рождения репера Drake. Тогда поклонники отметили и приветствовали положительные изменения в ее внешности. Певица объявила, что расстается с мужем после восьми лет отношений в апреле 2019 года. Пара договорилась вместе воспитывать сына Анджело, которому сейчас семь лет.