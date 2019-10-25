В сети появились фото Адель сильно похудевшей после развода

В сети появились фотографии британской певицы Адель, на которых кумир миллионов выглядит изрядно постройневшей. Снимки сделаны на дне рождении репера Drake. На торжество 31-летняя исполнительница пришла в черном вечернем платье с открытыми плечами. Образ поп-дивы дополнили многочисленные украшения, венцом которых стали огромные серьги, идеально сочетающиеся с укладкой звезды.

Один из снимков Адель опубликовала в Instagram. Поклонники певицы сразу заметили сильные изменения во внешности любимицы. Похудение знаменитости началось после развода с супругом Саймоном Конески в апреле 2019 года.

Instagram @adele

Фанаты поспешили одарить Адель множеством комплиментов по поводу внешности. Избавление от лишних килограмм заметно омолодило и освежило красавицу.

«Ты выглядишь потрясающе!»

«Худенькая сейчас»;

«Серьезно?! Что за королева?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Адель закрутила новый роман после развода с мужем.