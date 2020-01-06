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Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

, 1:16 | Валентин Черников Видео 108

В праздник Богоявления на Руси собирались за столом, но не до первой звезды и не в черной одежде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth, Hennadii Minchenko, Danita Delimont Stock Photograph, Bodo Schackow; Youtube Православная кухня

Православные отмечают Богоявление — один из древнейших и наиболее почитаемых христианских праздников наряду с Пасхой и Пятидесятницей. Он посвящен Рождеству Христову и событиям, предшествующим ему. Как гласит библейское предание, 2020 лет назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая возвестила мир о появлении младенца-Спасителя.

Слово «сочельник» связано с традиционным для этого праздника постным блюдом «сочиво» или кутья. В последний и самый строгий день Филипповского поста на Руси ели постную кашу из риса или пшена. В нее разрешалось добавлять изюм, мед, орехи, кусочки овощей или ломтики фруктов. Отмечать навечерие Рождества рекомендовано по особым традициям, но по сей день на праздничном столе неизменно должно присутствовать сочиво.

Что можно делать 6 января

В канун Рождества во всех семьях и домах наши предки готовили праздничное угощение, приводили в порядок одежду и колядовали. Парни и девушки ходили по домам, распевали песни-коляды и просили у хозяев угощение и деньги.

Сочельник — это время для ужина всей семьей, желательно в родительском доме. В прежние времена вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор — «глядеть звезды», высматривая путеводную. По приметам рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве.

Что нельзя делать 6 января

Считалось, что на Богоявление нельзя садиться за стол, пока не взойдет первая рождественская звезда. Запрещалось приступать к священной трапезе в черной одежде.

Традиционно в этот день остерегались выносить мусор, заниматься шитьем и рукоделием, чтобы не притянуть к себе несчастья. А чтобы не отвадить успех и благополучие, нельзя запрещать другим колядовать в доме. Напротив, нужно стараться впускать колядующих, чтобы привлечь достаток.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 5 января, в Федулов день.

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