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Премия «Золотой глобус»: Какие фильмы признаны лучшими по итогам 2019 года

, 6:19 | Нюра Незванова Видео 25

Награду за лучший сценарий вручили Квентину Тарантино за киноленту «Однажды в… Голливуде».

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Sullivan, Кадры из кинофильмов: "Паразиты",

Фильм «Паразиты» удостоился премии «Золотой глобус», как «Лучший фильм на иностранном языке». Награду южнокорейскому режиссеру Пон Чжун Хо вручили в Беверли-Хиллз в штате Калифорния, где проходит 77-я церемония вручения американской кинопремии. Транслирует мероприятие телекомпания NBC.

В этой же номинации также были представлены «Прощание» Лулу Ванга, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы и «Отверженные» Ладж Ли.

Легендарного Квентина Тарантино также не оставили без награды. Ему вручили «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за ленту «Однажды в… Голливуде».

Сериал «Дрянь» обошел «Барри», «Удивительную миссис Мейзел», «Метод Комински» и «Политику», и получил награду в номинации «Лучший комедийный сериал».

Среди драматических кинолент статуэтка досталась сериалу «Наследники» режиссера Марка Майлода. Вместе с ним за звание лучшей картины в этом жанре сражались сериалы «Корона», «Утреннее шоу», «Убивая Еву» и «Большая маленькая ложь».

Картина студии Laika «Потерянное звено» стала лучшим анимационным фильмом, оставив позади «Холодное сердце 2», «Король Лев», «История игрушек 4» и «Как приручить дракона 3».

Премия «Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, уступая в престижности лишь «Оскару». Награда присваивается по итогам прошлого года в 25 номинациях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кинокритики США назвали лучший фильм минувшего года.

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