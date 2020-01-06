Кинокритики США назвали лучший фильм минувшего года

Лучший фильм 2019 года назвала Национальная ассоциация кинокритиков США. Таковым стала работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Ранее драма удостоилась Золотой пальмовой ветви в Каннах и других престижных наград по всему миру.

Второе и третье места критики отдали американским картинам «Маленькие женщины» Греты Гервиг и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.

Грета Гервиг также завоевала награду ассоциации как лучший режиссер года. За роль в ее фильме, а также в картине «Брачная история» Лору Дерн отметили как лучшую актрису второго плана. А лучшим актером второго плана стал Брэд Питт в ленте Тарантино.

Высшую оценку получила операторская работа Клэра Матона за фильмы «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Приз за лучший документальный фильм 2019 года достался представителям Македонии. По версии кинокритиков, им стала работа «Страна меда» режиссеров Тамары Котевска и Любомира Стефанова.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский кинокритик рассказал о вкладе фильма «Вторжение» в кинематограф.