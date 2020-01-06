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Кинокритики США назвали лучший фильм минувшего года

, 4:43 | Валентин Черников Видео 29

Главной лентой 2019-го стала работа южнокорейского режиссера.

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Фото, видео: Кадры из кинофильмов "Паразиты", "Стара мёда", "Однажды в… Голливуде", "Маленькие женщины"; www.globallookpress.com / Hans-Martin Dewitz, Pete Souza

Лучший фильм 2019 года назвала Национальная ассоциация кинокритиков США. Таковым стала работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Ранее драма удостоилась Золотой пальмовой ветви в Каннах и других престижных наград по всему миру.

Второе и третье места критики отдали американским картинам «Маленькие женщины» Греты Гервиг и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.

Грета Гервиг также завоевала награду ассоциации как лучший режиссер года. За роль в ее фильме, а также в картине «Брачная история» Лору Дерн отметили как лучшую актрису второго плана. А лучшим актером второго плана стал Брэд Питт в ленте Тарантино.

Высшую оценку получила операторская работа Клэра Матона за фильмы «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Приз за лучший документальный фильм 2019 года достался представителям Македонии. По версии кинокритиков, им стала работа «Страна меда» режиссеров Тамары Котевска и Любомира Стефанова.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский кинокритик рассказал о вкладе фильма «Вторжение» в кинематограф.

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