В Пресненском районе Москвы обрушились строительные леса. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло по адресу Ходынская улица дом 5, строение 3. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали три человека. Помощь спасателей не потребовалась. Подробности выясняются.
Строительные леса обрушились в Москве — есть пострадавшие
Сегодня, 14:55 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 62
ЧП произошло по адресу Ходынская улица дом 5, строение 3.
Читайте также
61.91
-0.12 69.38
0.04
-0.12 69.38
0.04
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 15:37
- Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати в Доминикану
- 15:20
- Экипаж Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
- 15:12
- Экс-участница «Дома-2» оголила стройные ножки на капоте Rolls-Royce
- 14:55
- Строительные леса обрушились в Москве — есть пострадавшие
- 14:44
- Сын Ксении Собчак встал на горные лыжи в Куршавеле
- 14:30
- Назван ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...