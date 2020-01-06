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Строительные леса обрушились в Москве — есть пострадавшие

, 14:55 | Марина Неруцких Срочная новость 62

ЧП произошло по адресу Ходынская улица дом 5, строение 3.

В Пресненском районе Москвы обрушились строительные леса. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло по адресу Ходынская улица дом 5, строение 3. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали три человека. Помощь спасателей не потребовалась. Подробности выясняются.

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