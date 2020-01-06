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«Кому кокосы?»: Орлова заинтриговала подписчиков фото топлес

, 17:37 | Мия Субботина Фото 674

Ведущая телестройки решила закрыть комментарии от хейтеров и сопроводила пост пикантным снимком.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Телеведущая Ольга Орлова решила провести новогодние каникулы у моря и отправилась в Таиланд. Знаменитость порадовала фанатов провокационным снимком, который опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре ведущая реалити-шоу «Дом-2» решилась оголиться и сфотографировалась на фоне моря топлес, прикрыв грудь тропическими фруктами. Такой снимок она сопроводила размышлениями о том, что, получая негативные комментарии пришла к выводу, что закроет комментарии для подписчиков. Орлова уверяет, что для настоящих поклонников она всегда на связи и готова пообщаться.

«Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи. Я уверена, что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора! Поэтому, хотела спросить: Кому кокосы???» — подписала пост звезда.

Instagram @olgaorlova1311

Стройное тело 42-летней ведущей телепроекта «Дом-2» сразило фанатов наповал. Ее прекрасные формы не оставили равнодушными ни мужчин, ни женщин: поклонники засыпали любимицу восхищенными комментариями.

«Олечка, шикарна»;

«Оля, мне кокосы. И мне такую же фигуру как у Вас️. Пришлите почтой»;

«Какая Вы хорошенькая! А фигура — огонь»;

«Обаятельная женщина, потрясающая фигура и красивая душа!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова в красном платье с декольте впечатлила поклонников.

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