«Действуем без суеты»: пилот ралли «Дакар» Шибалов о трудностях на трассе

Команда Антона Шибалова столкнулась с трудностями на трассе на втором этапе ралли «Дакар». Об этом пилот «КАМАЗ-мастер» рассказал после заезда. По словам гонщика, его команде пришлось столкнуться с непростой навигацией.

«В конце долго не могли найти точку, уже был виден финиш, но, видимо, с другой стороны приехали, пришлось вернуться и пройти уже нужным курсом», — добавляет он.

Шибалов отметил, что в сложных ситуациях он и его команда стараются не нагнетать обстановку и не поддаваться эмоциям — в противном случае штурман может «окончательно потеряться».

«Действуем без суеты, для нас главная задача — найти нужную точку, нужный маршрут. Благодаря тому, что паники и суеты не было, мы и сегодня добрались», — цитирует пилота ТАСС.

Также спортсмен сообщил, что трасса на втором этапе в основном была каменистой, и на протяжении всего маршрута не было дюн. Ралли «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Всего участникам соревнований придется преодолеть 12 различных этапов до 17 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипаж «КАМАЗ-мастер» Шибалова победил на первом этапе ралли «Дакар».