Экипаж «КАМАЗ-мастер» Шибалова победил на первом этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков. Протяженность первого этапа между городами Джидда и Аль-Вайх в Саудовской Аравии составила 752 километра, из которых 319 километров прошли в скоростном режиме. Команде Шибалова удалось преодолеть первый спецучасток «Дакара» за три часа 40,35 секунды.

Еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым занял четвертое место (3.44,42).

Другие экипажи «КАМАЗ-мастера» — Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева — расположились на седьмой (3.47,13) и десятой (3.51,59) позициях, соответственно.

Всего в первый день соревнований на старт вышли 46 экипажей грузовых машин.

Лучшим из россиян в категории внедорожников стал мастер спорта международного класса по автоспорту Владимир Васильев, занявший девятое место (3.32,29).

Дебютант «Дакара», двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» испанец Фернандо Алонсо из команды «Тойота» занял 11-е место (3.34,31), лидирует литовец Вайтодас Жала из команды «Тойота» (3.19,04).

В зачете багги россиянин Сергей Карякин из команды Snag Racing Team стал пятым (4.09,50), его партнер по команде Алексей Шмотьев занял седьмое место (4,19,22). Лидирует после первого этапа поляк Арон Домжала из «Тойоты» (4.00,58).

Как рассказывал 5-tv.ru, «Дакар» впервые проходит вне Южной Америки. Дело в том, что Эр-Рияд заключил с промоутером ралли пятилетний контракт в рамках масштабной кампании по повышению туристической привлекательности страны.

Общая протяженность дистанции «Дакара» составит 7 900 километров, при этом более пяти тысяч километров — это скоростные участки гонки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Соревнования продлятся до 17 января.