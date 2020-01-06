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  4. Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

, 23:18 | Нюра Незванова Видео 16

Ролик рокеров появился на официальном YouTube-канале коллектива.

Фото, видео: Instagram @spleanband

Группа «Сплин» порадовала поклонников новым анимационным клипом на композицию «Воздушный шар». Премьера состоялась на официальном YouTube-канале коллектива.

Эта песня вошла в последний вышедший альбом рокеров «Тайком». Поклонники также отметили такие композиции как «Атом», «Гимн», «Волшебная скрипка» и «Важная вещь».

Фанаты выразили восторг по поводу новой анимационной работы «Сплина». Все песни, кроме «Волшебной скрипки» принадлежат авторству Александра Васильева.

На полках магазинах новый альбом появился 19 декабря 2019 года, а 31 декабря «Сплин» дал концерт в одном из клубов Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солист «Сплина» рассказал историю появления сборника стихов «Весь этот бред».

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