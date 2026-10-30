Лантратова: пожелавшие покинуть Алешки люди размещаются по автобусам

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Для вывоза гражданских подготовили транспорт, а дороги для его движения предварительно проверили саперы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; Telegram/Яна Лантратова/lantratovaDOBRO; 5-tv.ru

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Жители Алешек Херсонской области, пожелавшие покинуть город, начали размещаться в автобусах. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, эвакуация будет организована для людей, которые хотят отправиться как на территорию России, так и на территорию Украины.

«Собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации. Там находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность», — говорится в сообщении.

Лантратова находится в Алешках вместе с иностранными журналистами в рамках гуманитарной миссии.

С 27 октября в городе действует режим тишины, который продлится до 22:59 1 ноября. Он необходим для доставки мирным жителям продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации. Дороги для гуманитарного транспорта и автобусов с людьми предварительно разминировали.

За соблюдением условий гуманитарного перемирия и работой с населением будут наблюдать представители независимой американской медиаорганизации. Они сопровождают российские и украинские группы, участвующие в операции.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Лантратова: пожелавшие покинуть Алешки люди размещаются по автобусам

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