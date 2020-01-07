Оперного певца из Новосибирска заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Его подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает портал NGS.RU со ссылкой на источники.

Издание пишет, что уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет. В региональном СК информацию о возбуждении дела не подтвердили.

Портал пишет со ссылкой на Telegram-канал, что преступление произошло 4 января.

В труппе НОВАТа подозреваемый выступает с 2019 года. Этой зимой он задействован в нескольких постановках. Сейчас на телефонные звонки оперный певец не отвечает. В сеть он в последний раз заходил 5 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленькая девочка пожаловалась на педофила из Екатеринбурга. Друг матери предположительно заставлял ребенка пить водку и курить.