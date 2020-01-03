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Видео: маленькая девочка пожаловалась на педофила из Екатеринбурга

, 23:27 | Ниса Мурзанаева Видео 73

Друг матери заставлял ребенка пить водку и курить.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Felix Vogel, ВКонтакте @vtorchikru

В сети опубликовано видео, в котором маленькая девочка рассказывает о насильственных действиях сексуального характера со стороны ухажера матери. На кадрах ребенок говорит, что некий «дядя Стасик» заставлял ее пить водку и курить.

Инцидент произошел в Екатеринбурге в доме матери-одиночки и двух ее малолетних дочерей — четырех и шести лет. По словам несовершеннолетней потерпевшей, злоумышленник появлялся на пороге их квартиры не в первый раз.

«Он до этого один раз приходил. А потом приходил вчера. Мы дверь не открыли», — сказала девочка.

Она также сообщила соседке, что ухажер матери ее обнимал. Автор публикации попросила вмешаться в ситуацию органы опеки.

Госорганы и правоохранители данное происшествие пока никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женатый педофил три дня насиловал школьницу в Москве.

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