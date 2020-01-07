Шпица выложила смешное фото и устроила конкурс на лучшую подпись к нему

Российская актриса театра и кино Катерина Шпица решила провести новогодние праздники, как и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, у моря. Звезда сериала «Полярный» выбрала для отдыха один из островов во Вьетнаме и поделилась новым фото с подписчиками.

В кадре артистка позирует на пляже в цветном наряде. Вероятно, Шпицу застали врасплох в момент съемки: знаменитость открыла рот от удивления и скрестила руки на животе, прикрыв тело одеждой. К такому забавному снимку актриса не сумела придумать подпись, поэтому предложила сделать это подписчикам.

«Конкурс на лучшую подпись к фотографии», — написала артистка.

Instagram @katerinashpitsa

Судя по количеству комментариев — их за три часа набралось больше семисот — многие поклонники звезды решили посоревноваться в остроумии.

«Как 2020? Уже? Да ладно?!»;

«Не виноватая я, он сам пришел»;

«„Завтра на работу! Да ладно?“»

«Хотела снять одежду, но вспомнила, что забыла надеть купальник», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица дала совет подписчикам, в чем встречать Новый год.