«Космос!»: Шпица дала совет подписчикам, в чем встречать Новый год

Российская актриса театра и кино Катерина Шпица впечатлила поклонников в блестящем синем платье. Артистка решила поинтересоваться у подписчиц, в чем они будут встречать Новый год. Снимками звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Поскольку наступает год белой металлической крысы, хорошо, если наряд будет блестящий или белый. И по традиции, платье должно быть новым! Трудно мне будет найти что-то такое же яркое и искрящееся, как это платье, в котором я ходила на необычную творческую елку для взрослых детей Bombay Sapphire:) Ну, будем искать!» — заявила звезда.

Instagram @katerinashpitsa

Поклонники пришли в восторг от сногсшибательного образа звезды. Они отметили красоту 34-летней актрисы и написали ей комплименты под постом.

«Прекрасная леди!»;

«Космос!»;

«Очаровательная!»;

«Как всегда прекрасна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катерина Шпица выложила уютное фото на кровати.