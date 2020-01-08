«Британская Кардашьян» похвасталась пышными формами в мини-бикини

Модель Деми Роуз из Великобритании порадовала подписчиков откровенным видео. 24-летняя «британская Кардашьян» опубликовала в Instagrаm соблазнительный ролик, на котором позирует в золотистом мини-бикини. Эротичный образ манекенщицы дополнил ободок украшенный цветком из стразов «карамельного» оттенка и белыми страусиными перьями.

Опубликованный ролик в очередной раз поразил поклонников Деми Роуз своей притягательностью и сексуальностью. Фанаты буквально возвели кумира в ранг божества, о чем неустанно пишут в комментариях под постами знаменитости.

Instagram @demirosemawby

Деми Роуз нельзя назвать моделью в общепринятом смысле. Параметры фигуры «британской Кардашьян» далеки от пресловутых «90-60-90», да и рост красавицы отнюдь не 180 сантиметров. Однако манекенщица смогла завоевать любовь мировой общественности за счет своих пышных форм и тонкой талии. На звезду в Instagrаm подписаны почти 12 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» снялась топлес в пещере в Мексике.