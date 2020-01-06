«Британская Кардашьян» снялась топлес в пещере в Мексике

Модель Деми Роуз, известная в сети как «британская Кардашьян», продолжает делиться с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха. Недавно модель была в Иордании, а сейчас переместилась в Мексику.

24-летняя манекенщица решила оголиться в необычном месте — в одной из красивейших пещер города Тулум. Девушка снялась топлес, оставив только низ от купальника, который едва прикрыл аппетитные формы Деми. Поклонникам роскошной фигуры модели повезло — «британская Кардашьян» показала в своем Instagram-профиле снимки, которые запечатлели ее не только спереди, но и сзади.

«Забота о моем разуме, теле и духе», — подписала пост звезда.

Instagram @demirosemawby

За несколько часов серия кадров набрала свыше 600 тысяч отметок «мне нравится», а также больше пяти тысяч комментариев. Фанаты пришли в восторг и от удивительно красивой локации, и от своей любимицы, которую осыпали восхищенными комментариями.

«Горячая чертовка»;

«Ты самая красивая девушка в мире!»

«Перестань с нами заигрывать так»;

«Само совершенство!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» сделала селфи своего огромного бюста.