«Прекрасный оператор!»: Дочь Климовой засняла маму в бикини

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Валентин Черников
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Четырехлетняя наследница актрисы запечатлела прелести звезды у бассейна.

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Отдыхающую у бассейна Екатерину Климову запечатлела на камеру ее четырехлетняя дочь Белла. Забавным и притягательным видео актриса поделилась с подписчиками в Instagram.

Звезда решила снять на смартфон один из моментов совместного отдыха с четырьмя детьми, пишет Утро.ру. Для этого она включила камеру, лежа у бассейна. Поначалу в кадре видна лишь маленькая Белла. Она беседует с мамой о средствах защиты от солнца.

«Так, любопытный человек, хватит снимать!» — заявляет, наконец, дочь и перенимает камеру из рук матери.

Instagram @klimovagram

Взяв на себя роль оператора, Белла с близкого расстояния показала лицо и тело артистки в белом купальнике. 

«Ой, какая хорошенькая! А мама — самая красивая актриса нашего кино!»

«Очаровательное создание и божественно красивая мама!»

«Как можно иметь такую фигуру после рождения четырех детей?»

«Дочь молодец, прекрасный оператор!» — откликнулись поклонники Екатерины.

Ранее 5-tv.ru писал, что к детям Климовой ночью заглянул Дед Мороз.

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