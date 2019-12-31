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К детям Екатерины Климовой ночью заглянул Дед Мороз

, 12:58 | Алиса Старжевская Видео 35

Актриса воссоздала следы волшебника с помощью муки.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Семя Екатерины Климовой с нетерпением ждет Нового года — дети звезды уже готовы распаковывать подарки, которые лежат под наряженной елкой. В сторис своего личного блога актриса показала, как ей удалось создать атмосферу праздника.

Instagram @klimovagram

Екатерина одна воспитывает четверых детей. Для каждого из них был приготовлен особенный подарок. Красивые коробки были аккуратно запакованы в подарочную бумагу и обмотаны красочными атласными лентами. Презенты дети откроют только к бою курантов, когда в просторной гостиной будет накрыт праздничный стол.

Кроме подарков актриса приготовила наследникам сюрприз — Климова воссоздала на полу следы Деда Мороза. Внушительные отпечатки сапог выглядят очень реалистично, вероятно, Екатерина использовала муку. Подобный сюрприз без сомнения оценит младшая дочка Климовой — четырехлетняя Белла.

Своих подписчиков Екатерина Климова поздравила с наступающими новогодними праздниками.

«Только вперед! Все будет хорошо, даже если будет по-другому», — заверила Климова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова прокомментировала свой развод с Месхи.

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