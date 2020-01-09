  1. Пятый канал
  4. «Теперь играйте на усы!»: Тимати проспорил дочке и сбрил бороду — видео

«Теперь играйте на усы!»: Тимати проспорил дочке и сбрил бороду — видео

, 6:31 | Светлана Александрова Видео 206

Рэпер проиграл густую растительность в «Камень, ножницы, бумагу». Процесс расставания с ней он запечатлел на видео и выложил в сеть.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Тимати лишился бороды, сыграв в «Камень, ножницы, бумагу» с пятилетней дочерью Алисой. И процесс, и последствия азартной игры музыкант выложил на своей странице в Instagram. На кадрах отец и дочь договариваются, что, если выигрывает Тимати, вечером вместо мультиков они смотрят фильм, который он выберет, а если побеждает Алиса, музыкант сбривает бороду. Фортуна была в этот день не на стороне рэпера. Сначала он отказывался выполнять договор, но потом все-таки взялся за бритву.

«Она ушла, но обещала через две недели вернуться», — подписал ролик Тимати.

Instagram @timatiofficial

Поклонники в комментариях восхищаются отцом, который умеет держать слово. Одни пишут, что без бороды артисту лучше, и ему стоит избавиться еще и от усов, другие говорят, что теперь он стал похож на Пабло Эскобара или Фредди Меркьюри.

«Этот папа умеет держать слово!»

«Что не сделаешь ради любимой дочи!»

«Вот это отец-молодец, мужчина всегда сдержит свое слово!»

«У ля-ля, на мексиканца стал похож!»

«Классно дочь развела!»

«С Алисой опасно иметь дело»

«Алиса, теперь играй на усы!» — веселятся подписчики.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дочь Алиса родилась в гражданском браке Тимати с моделью и бизнес-леди Аленой Шишковой. В 2019 году новая возлюбленная рэпера Анастасия Решетова родила ему сына. Мальчика назвали Ратмиром.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

8:03
«Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн»
7:54
Вот такая зима: Вербы распустились в Петербурге, Кирове и Архангельске
7:43
«Нюша номер два»: Певица показала, как поет ее годовалая дочь — видео
7:35
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
7:28
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Иванова
7:23
Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна

Сейчас читают

Опубликованы фото последствий ракетных ударов Ирана по базам США
Западные спецслужбы склоняются к одной версии катастрофы Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]