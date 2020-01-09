Тимати лишился бороды, сыграв в «Камень, ножницы, бумагу» с пятилетней дочерью Алисой. И процесс, и последствия азартной игры музыкант выложил на своей странице в Instagram. На кадрах отец и дочь договариваются, что, если выигрывает Тимати, вечером вместо мультиков они смотрят фильм, который он выберет, а если побеждает Алиса, музыкант сбривает бороду. Фортуна была в этот день не на стороне рэпера. Сначала он отказывался выполнять договор, но потом все-таки взялся за бритву.

«Она ушла, но обещала через две недели вернуться», — подписал ролик Тимати.

Instagram @timatiofficial

Поклонники в комментариях восхищаются отцом, который умеет держать слово. Одни пишут, что без бороды артисту лучше, и ему стоит избавиться еще и от усов, другие говорят, что теперь он стал похож на Пабло Эскобара или Фредди Меркьюри.

«Этот папа умеет держать слово!»

«Что не сделаешь ради любимой дочи!»

«Вот это отец-молодец, мужчина всегда сдержит свое слово!»

«У ля-ля, на мексиканца стал похож!»

«Классно дочь развела!»

«С Алисой опасно иметь дело»

«Алиса, теперь играй на усы!» — веселятся подписчики.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дочь Алиса родилась в гражданском браке Тимати с моделью и бизнес-леди Аленой Шишковой. В 2019 году новая возлюбленная рэпера Анастасия Решетова родила ему сына. Мальчика назвали Ратмиром.