Пять жутких и загадочных смертей XX века, не раскрытых до сих пор

Некоторые громкие преступления удается раскрыть только спустя десятилетия после их совершения. Однако бывает и так, что усилия детективов, медиков и экспертов не приводят ни к чему. Портал «УзнайВсе» составил список самых загадочных смертей XX века.

Убийство Джулии Уоллес

20 января 1931 года в Ливерпульский шахматный клуб позвонил мужчина. Он попросил к телефону мужа Джулии, страховщика Герберта Уоллеса. Звонивший сказал, что хочет оформить страховку для дочери и пригласил Герберта в дом № 25 на улице Menlove Gardens East (восточная Менлов Гарденс).

На следующий день Уоллес выехал в указанный район, однако не нашел нужной улицы. Там их было всего три: Nort (северная), South (южная») и West (западная). Вернувшись расстроенным домой, Герберт не смог открыть дверь своим ключом. Черный вход тоже был заблокирован. Он позвал соседей, чтобы ее выломать, но едва они начали, как она легко открылась.

В гостиной страховщик обнаружил мертвую жену. Окровавленное тело лежало на полу. Из всех сбережений преступник украл только четыре фунта стерлингов, а также кочергу — предполагаемое орудие убийства. Кроме того, он покопался в личных вещах убитой Джулии. Ее подушку он бросил в камин. Убийцу так и не нашли.

Убийство Лилли Линдерсторм

Лилли Линдесторм — 32-летняя разведенная жительница Стокгольма. Она зарабатывала на жизнь проституцией. В начале мая 1932 года ее тело обнаружила соседка. Она лежала на кровати полностью обнаженной лицом в подушку. На голове были следы от трех выстрелов. Ее одежда была аккуратно сложена в стопочку.

Однако самый ужасающий факт был в другом: в комнате лежал запачканный кровью соусник. Судебная экспертиза показала, что этим соусником убийца собирал кровь из раны Лилли и пил. Имя вампира до сих пор остается загадкой.

Убийство Гюнтера Штолля

Житель Германии Гюнтер Штолль скончался при загадочных обстоятельствах 26 октября 1984 года. Его еще живого, но сильно покалеченного, нашли в автомобиле в канаве у магистрали. Мужчина скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.

В его крови нашли алкоголь, поэтому дело расценили как несчастный случай. Однако экспертиза показала, что сначала мужчину переехали, а потом положили обратно в машину.

Загадочности добавляла записка рядом с телом погибшего. На клочке бумаге было неразборчиво написано: YOGTZE или YO6TZE. Жена Штолля сообщила, что тот сам написал эту записку перед уходом со словами: «Теперь-то он у меня в руках!» До сих пор никто не понял, что она означала.

Уильям Бриггс

В 1930 году мужчина по имени Альфред Роуз решил сфальсифицировать свою смерть для получения страховки. Для этого он нашел похожего на него человека, ударил молотком по голове, положил тело в автомобиль и поджег.

Роуза быстро разоблачили и приговорили к казни. Проблемой оказалось понять, кто был его жертвой. Долгое время считалось, что из-за действий преступника погиб Уильям Бриггс, пропавший в то же время. Однако ДНК-экспертиза показала, что это не так. Куда делся Бриггс и кто сгорел в автомобиле, до сих пор не известно.

Чарльз Браво

Чарльз Браво — британский адвокат, погибший от отравления сурьмой в 1876 году. Кто-то подсыпал яд в стакан с водой, юрист мучительно уходил из жизни, но отказывался назвать имя отравителя.

Полиция заподозрила троих человек. Во-первых, его жену Флоренс, которая жаловалась на жестокие извращенные домогательства супруга. Во-вторых, ее бывшего любовника Джеймса Галли. В-третьих, служанку мисс Кокс, которую собирались скоро уволить. Также выдвигалась версия, что Чарльз планировал отравить жену, но по ошибке сам выпил яд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом загадочном убийстве XX века — выяснилось, что на убийство президента 35-го президента США Джона Кеннеди делали ставки.