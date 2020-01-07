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  4. ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

, 8:18 | Игорь Рязов Видео 86

Астрологи назвали союзы, которые с большой долей вероятности распадутся.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf, Ulrich Zillmann, uwe umstätter, Sonja Krebs, M. Baumann

Астрологи составили ТОП-5 пар по знаку зодиака, отношения которых обречены на провал. Список публикует портал «ПопкорнNews».

1. Овен и Телец

Овны отличаются склонностью к приключениям и новому опыту, а Тельцы, наоборот, предпочитают домашний уют и комфорт. Цели в жизни представителей этих знаков зодиака абсолютно разные, но упрямство у обоих зашкаливает. Ни один, ни другой ни за что не согласится пойти на уступки. Соответственно, о крепкой связи не может идти и речи.

2. Близнецы и Козерог

Союз такой пары обречен на катастрофу. Близнецы известны своей любовью к тусовкам и разговорам, а Козероги планируют каждый день своей жизни. Человек, который заносит в заметки все свои дела и встречи на неделю вперед, никогда не найдет общего языка с тем, кто одержим спонтанностью и может оказаться где угодно через полчаса.

3. Рак и Водолей

Рак — ярко выраженный домосед, а Водолей — любитель погулять и сменить обстановку. При этом Раки ценят свою независимость, а Водолеи любят указывать людям на ошибки и пытаться их перевоспитать. Союз этих двух знаков возможен только при большой любви. Однако как только она потеряет силу, эти знаки быстро разбегутся в разные стороны.

4. Лев и Скорпион

Любой Лев хочет быть в центре внимания во всех отношениях, особенно, в романтических. От Скорпиона же практически невозможно дождаться похвалы и аплодисментов. Вдобавок, Скорпион — собственник до мозга костей, поэтому будет ревновать темпераментного Льва на каждом шагу.

5. Весы и Дева

Девы стремятся во всем быть правыми и практичными, поэтому часто критикуют менее внимательных партнеров. У Весов из-за этого рождается чувство неуверенности в себе, провоцирующее массу комплексов. Чопорность и даже занудство Дев нередко становится причиной неразрешимых конфликтов в отношениях с Весами.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака.

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ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

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