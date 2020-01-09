Правительство утвердило план приватизации до 2022 года

Правительство России утвердило прогнозный план приватизации с 2020-го до 2022 года. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на документ.

Проданы должны быть ценные бумаги 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более одной тысячи объектов другого федерального имущества.

В частности, Кабмин планирует выйти из уставного капитала «Алмазювелирэкспорта», сократить участие в уставных капиталах «Росспиртпрома», банка ВТБ и «Кизлярского коньячного завода».

Размер ежегодных поступлений от приватизации оценивается в 3,6 миллиарда рублей в год. Сумма может измениться, так как правительство оставляет за собой право отложить продажу акций с высокой инвестиционной привлекательностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торги госимуществом станут более прозрачными. Соответствующий законопроект разработали в правительстве.