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Герой не только в кино: как Леонардо Ди Каприо спас утопающего в Карибском море

, 2:57 | Алиса Старжевская Видео 29

Актер вместе с друзьями отдыхал на яхте, когда по рации капитан другого судна передал сигнал о том, что у них за борт выпал мужчина.

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo, Paramount Pictures, y60, Christian Handl

Леонардо Ди Каприо стал невольным участником приключения, которое больше похоже на сюжет голливудского фильма. Актер спас тонущего француза, который упал за борт, пишет Тhe Sun.

Накануне Нового года, Ди Каприо в компании 22-летней возлюбленной Камилы Морроне и приятелей отправились в морское путешествие по островам Карибского моря на яхте. Капитан другого судна передал по рации, что у них случилось ЧП — гражданин Франции, изрядно перебравший с алкоголем, вывалился за борт. Как давно это произошло и где сейчас находится пассажир, капитан сказать не мог.

В какой-то момент актер и его приятели увидели мужчину недалеко от острова Саба и вытащили из воды. Оказалось, что 24-летний Виктор провел 11 часов в море. Измученного мужчину накормили и переодели в сухую одежду, а затем передали береговой охране.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Ди Каприо женит актера на покладистой подружке.

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