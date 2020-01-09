Артем, Михаил, София, Виктория: самые популярные имена для новорожденных в 2019

ЗАГС определил популярные имена, которые граждане России выбирали для новорожденных в 2019 году, пишет Интерфакс, со ссылкой на сообщение Федеральной налоговой службы (ФНС).

Среди мужских имен лидируют — Артем, Александр, Михаил и Иван. В «женский ТОП» вошли София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

За редкие имена мальчиков ФНС почитал Порфирия, Властислава, Посейдона и Ладамира. В аналогичном списке имен для девочек оказались Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина и Дива.

Единый реестр ЗАГС был запущен два года назад. За это время в его базу было внесено более шести миллионов записей, из которых только два миллиона о рождении.

Сообщается, что с 2018 года в России был отмечен прирост мужского населения. Две трети рождений приходятся на первенца и второго ребенка в семье. Почти в 17% случаях в семьях третьим по счету ребенком рождался именно мальчик.

Ранее 5-tv.ru писал, об идеальной совместимости имен для крепкого брака.