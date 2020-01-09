Крупный пожар разгорается в Ухте. В сети появилось видео, на котором запечатлен столб пламени. По предварительной информации, возгоранию в промзоне города предшествовал сильный хлопок. Информации по пострадавшим пока нет.
Появилось видео пожара в Ухте
Сегодня, 17:40 | Марина Неруцких Происшествия Видео 350
По предварительной информации, возгоранию предшествовал сильный хлопок.
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Фото, видео: Вконтакте @chto_govorit_ukhta, Где ? В Сыктывкаре!
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