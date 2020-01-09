У Джастина Бибера диагностировано тяжелое хроническое заболевание

У Джастина Бибера врачи обнаружили серьезное заболевание — болезнь Лайма. Этот вызываемый бактериями недуг передается человеку при укусах клещей и некоторых других насекомых. О проблемах со здоровьем, которые фанаты долгое время объясняли затяжной депрессией и употреблением наркотиков, 25-летний певец рассказал в своем аккаунте в Instagram.

«Долгое время люди говорили, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо, принимает метамфетамин и так далее, не зная, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма, и не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою, кожу, функции мозга, энергия и общее состояние здоровья», — написал артист.

Instagram @justinbieber

Бибер пообещал, что все детали того, с чем ему пришлось столкнуться и что преодолеть, будут раскрыты в документальном фильме, который будет опубликован на YouTube 27 января.

Интернет-портал TMZ, которому удалось познакомиться с фильмом до его выхода, пишет, что в ленте Джастин и его близкие рассказывают о страшных симптомах, появившихся у музыканта в прошлом году, и причину которых врачи не могли понять много месяцев. Все это время Джастин действительно боролся с тяжелой депрессией, потому что страдал, и никто не мог объяснить, что с ним не так. Сейчас музыканту намного лучше, и он готов к гастролям и записи нового альбома.

Это выглядит как насмешка судьбы, отмечает издание, но когда еще в 2018 году департамент здравоохранения Оттавы публиковал в соцсетях памятку, как люди могут защитить себя укусов клещей и заражения болезнью Лайма, в качестве иллюстрации использовалась фотография Джастина Бибера, на которой его ноги прикрыты высокими носками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что буквально на днях Джастин Бибер выложил в сеть новый трек Yummy («Вкусняшка»), который войдет в новый альбом.