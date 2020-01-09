Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море

Масштабные совместные учения Северного и Черноморского флотов прошли сегодня у берегов Крыма. За боевыми стрельбами наблюдал Верховный главнокомандующий.

Пара истребителей «МИГ-31 К» выпустили ракеты «Кинжал», поразив цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски ракетами «Калибр» из надводного и подводного положений.

После учений Владимир Путин пообщался с моряками ракетного крейсера «Маршал Устинов», поблагодарил их за службу, оставив запись в Книге почетных посетителей корабля.

Модернизацию флота президент обсудил сегодня на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ.

«Отмечу, что все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание., направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнем слову техники. Как известно, в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники ВМФ должна составить 70%», — подчеркнул Путин.

Перспективные разработки для флота — модели авианесущих кораблей — президенту показали на выставке в Черноморском Высшем военно-морском училище имени Нахимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США забеспокоились насчет «рождественского подарка» для американских ВМС от российских производителей атомных подводных лодок.