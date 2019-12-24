«Из России с любовью»: В США забеспокоились насчет «рождественского подарка» для американских ВМС

Российский «рождественский подарок» для Военно-морских сил США может сильно обеспокоить Пентагон, пишет американское издание The National Interest. Речь идет о первой серийной атомной подводной лодке (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», которая получила название «Новосибирск».

В статье отмечается, что новейшая российская субмарина будет спущена на воду 25 декабря — в день, когда большая часть стран Запада отмечает Рождество. Еще две АПЛ этого класса будут заложены 9 мая 2020 года — в День Победы.

Автор статьи напоминает, что все характеристики подлодки «Ясень-М» неизвестны, кроме того, они могут варьироваться в зависимости от модели. А пока американские эксперты лишь гадают, что модернизированный вариант получит более низкую акустическую сигнатуру, модернизированную бортовую электронику, более короткий корпус и расширенный набор оружия.

Также военные специалисты считают, что «Ясень-М» значительно превосходит американские быстроходные АПЛ «Вирджиния» в плане соотношения цены и эффективности.

Первая атомная подводная лодка проекта 885 («Ясень») «Северодвинск» вошла в состав ВМФ России в 2014 году. Максимальная глубина погружения корабля — 600 метров, надводная скорость — 16 узлов, подводная — 31 узел. Субмарина оснащена ракетным комплексом «Калибр-ПЛ».