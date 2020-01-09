В МИД РФ объяснили, почему не поддержали проект резолюции СБ ООН по Ираку

Москва не поддержала американский проект заявления Совета Безопасности ООН по Ираку, так как этот документ стал бы оправданием Вашингтона в неправомерном применении силы в регионе. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проект СБ ООН с осуждением нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Захарова подчеркнула, что Россия неизменно и последовательно выступает в защиту принципа неприкосновенности и безопасности диппредставительств, а потому была готова работать над этим документом и в этот раз.

«Однако уже через несколько часов последовал удар американских вооруженных сил по гражданскому аэропорту Багдада, в результате чего погибли несколько человек, включая командующего силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани», — напомнила она.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон «в русле своей антииранской линии» без предъявления доказательств обвинил в нападении на американское посольство Тегеран.

«На этом фоне попытки американцев в последующие дни продвигать свой проект заявления СБ ООН превратились в поиск оправдания неправомерной насильственной акции», — добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «в данном конкретном случае принятие предложенного заявления СБ ООН стало бы демонстрацией пренебрежения к факту применения силы в нарушение Устава ООН и к принципу уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств».

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими силами ВВС. Президент США Дональд Трамп назвал иранского генерала террористом и сам отдал приказ о его ликвидации еще в конце декабря.