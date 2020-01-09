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В МИД РФ объяснили, почему не поддержали проект резолюции СБ ООН по Ираку

, 23:29 | Сергей Зеленский Видео 33

После того, как американцы предложили осудить попытку штурма их посольства в Багдаде, они нанесли удар по аэропорту в иракской столице, в результате которой погиб генерал Сулеймани.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto, Luiz Rampelotto, MFA Russia, Maj. Charlie Dietz/Planetpix, Xinhua

Москва не поддержала американский проект заявления Совета Безопасности ООН по Ираку, так как этот документ стал бы оправданием Вашингтона в неправомерном применении силы в регионе. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проект СБ ООН с осуждением нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Захарова подчеркнула, что Россия неизменно и последовательно выступает в защиту принципа неприкосновенности и безопасности диппредставительств, а потому была готова работать над этим документом и в этот раз.

«Однако уже через несколько часов последовал удар американских вооруженных сил по гражданскому аэропорту Багдада, в результате чего погибли несколько человек, включая командующего силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани», — напомнила она.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон «в русле своей антииранской линии» без предъявления доказательств обвинил в нападении на американское посольство Тегеран.

«На этом фоне попытки американцев в последующие дни продвигать свой проект заявления СБ ООН превратились в поиск оправдания неправомерной насильственной акции», — добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «в данном конкретном случае принятие предложенного заявления СБ ООН стало бы демонстрацией пренебрежения к факту применения силы в нарушение Устава ООН и к принципу уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств».

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими силами ВВС. Президент США Дональд Трамп назвал иранского генерала террористом и сам отдал приказ о его ликвидации еще в конце декабря.

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