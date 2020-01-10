«На себя не похожа!»: Голубоглазая Королева с пером павлина восхитила фанатов

Певица Наташа Королева удивила подписчиков необычным загадочным фото. 46-летняя исполнительница опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.

Профессиональная укладка, макияж, пронзительный взгляд голубых глаз звезды и «мистическая» атмосфера фотографии произвели на фанатов огромное впечатление. Новый пост Наташа Королева сопроводила строчками из стихотворения.

«Ушел, но позабыл проститься.

Ушел, но тянет возвратиться.

Что сотворила ты жар-птица?

Заворожила чем меня?!» — написала знаменитость в подписи к фото.

Instagram @koroleva__star

Поклонники Наташи Королевой оставили под оригинальным снимком множество восторженных комментариев. Фанаты восхитились тем, насколько прекрасно выглядит певица для своих лет.

«Нереально красиво»;

«Ты просто прелесть», — написали фолловеры.

Однако в соцсети нашлось много тех, кому фотография звезды с павлиньим пером пришлась не по вкусу. Хейтеры обвинили Наташу Королеву в злоупотреблении пластикой.

«Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо!»

«Губы накачаны! Зубы сейчас другие, пол лица реально переделано!» — заявили злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева зажгла с Владимиром Винокуром на даче.