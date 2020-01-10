«На себя не похожа!»: Голубоглазая Королева с пером павлина восхитила фанатов

Певица Наташа Королева удивила подписчиков необычным загадочным фото. 46-летняя исполнительница опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Профессиональная укладка, макияж, пронзительный взгляд голубых глаз звезды и «мистическая» атмосфера фотографии произвели на фанатов огромное впечатление. Новый пост Наташа Королева сопроводила строчками из стихотворения.
«Ушел, но позабыл проститься.
Ушел, но тянет возвратиться.
Что сотворила ты жар-птица?
Заворожила чем меня?!» — написала знаменитость в подписи к фото.
Поклонники Наташи Королевой оставили под оригинальным снимком множество восторженных комментариев. Фанаты восхитились тем, насколько прекрасно выглядит певица для своих лет.
«Нереально красиво»;
«Ты просто прелесть», — написали фолловеры.
Однако в соцсети нашлось много тех, кому фотография звезды с павлиньим пером пришлась не по вкусу. Хейтеры обвинили Наташу Королеву в злоупотреблении пластикой.
«Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо!»
«Губы накачаны! Зубы сейчас другие, пол лица реально переделано!» — заявили злопыхатели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева зажгла с Владимиром Винокуром на даче.