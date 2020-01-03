«Дед Мороз, дай укушу твой красный нос!»: Королева зажгла с Винокуром на даче

Празднование Нового года по всей России в самом разгаре, и звезды отечественного шоу-бизнеса также бурно отмечают праздник. Это продемонстрировала заслуженная артистка РФ Наташа Королева, которая исполнила для гостей на своей даче в подмосковном Крекшино задорную песню про Деда Мороза, а ей подпевал народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Мой Дед Мороз, дай укушу твой красный нос!» — пропела 45-летняя артистка в микрофон.

При этом в руке у Натальи была пластиковая рюмка с жидкостью светлого пшеничного цвета, напоминающего виски.

Поклонники певицы отметили, что публика собралась очень веселая, а некоторые даже попросились в гости.

«Наташенька с красным носом. Берегите себя, дорогая, всех благ. И пусть Ваши мужчины радуют и балуют», — написал один из них.

«Наташа, вы зажигалочка! Умница. Люблю!» — отметил другой.

«Ах! Забежать хоть на денек, в такую компанию дружную!» — добавил третий.

Ранее Наташа Королева объявила войну полчищу крыс на даче.