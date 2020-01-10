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Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам

, 6:55 Эфирная новость 9

Парламент проголосовал за отставку Рауля Хаджимбу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

В Сухуми растет градус напряжения между оппозицией и действующей властью. Министр обороны Абхазии призвал стороны конфликта прийти к компромиссу.

Между тем, протестующие требуют отставки главы республики. Накануне они взяли штурмом здание администрации президента. Выбили окна и двери и прорвались внутрь. Сообщалось о десятках пострадавших.

Власти заявили о попытке госпереворота и созвали экстренное заседание Совбеза. Глава республики призвал оппозицию к переговорам, попросил сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Рауль Хаджимба не исключил также введения в стране чрезвычайного положения. Поводом для протестов стали результаты прошедших в августе выборов. Тогда с перевесом в 1% победил действующий президент. Сторонники оппозиции требуют провести новое голосование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом о его отставке.

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