Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам

В Сухуми растет градус напряжения между оппозицией и действующей властью. Министр обороны Абхазии призвал стороны конфликта прийти к компромиссу.

Между тем, протестующие требуют отставки главы республики. Накануне они взяли штурмом здание администрации президента. Выбили окна и двери и прорвались внутрь. Сообщалось о десятках пострадавших.

Власти заявили о попытке госпереворота и созвали экстренное заседание Совбеза. Глава республики призвал оппозицию к переговорам, попросил сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Рауль Хаджимба не исключил также введения в стране чрезвычайного положения. Поводом для протестов стали результаты прошедших в августе выборов. Тогда с перевесом в 1% победил действующий президент. Сторонники оппозиции требуют провести новое голосование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом о его отставке.