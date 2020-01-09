Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом о его отставке

Парламент Абхазии на внеочередной сессии 9 января принял обращение к главе республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке. Такое решение было вызвано акциями протеста у здания администрации президента.

За принятие обращения проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соратники оппозиционеров требуют отставки Рауля Хаджимбе, для этого они вышли на улицу. Один из них — Ахра Авидзба потребовал новых выборов в республике и отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

На фоне беспорядков в стране было созвано экстренное заседание Совбеза республики.

Администрация президента Рауля Хаджимбе назвала происходящее в стране «попыткой переворота».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Абхазии не исключил введения режима ЧП в стране после беспорядков.