Митингующие начали собираться около администрации главы Абхазии

Участники акции протеста, начатой накануне в Сухуми, вновь собираются у здания администрации президента Абхазии. Как сообщает ТАСС, на месте предполагаемого митинга дежурят сотрудники МВД и госохраны.

Сторонники оппозиции требуют отставки президента республики Рауля Хаджимбы. Накануне они взяли штурмом здание администрации главы Абхазии. Выбили окна и двери и прорвались внутрь. Сообщалось о десятках пострадавших

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Абхазии призвал стороны конфликта прийти к компромиссу.