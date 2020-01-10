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Митингующие начали собираться около администрации главы Абхазии

, 9:49 | Марина Неруцких 24

Сторонники оппозиции решили продолжить акцию протеста.

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Участники акции протеста, начатой накануне в Сухуми, вновь собираются у здания администрации президента Абхазии. Как сообщает ТАСС, на месте предполагаемого митинга дежурят сотрудники МВД и госохраны.

Сторонники оппозиции требуют отставки президента республики Рауля Хаджимбы. Накануне они взяли штурмом здание администрации главы Абхазии. Выбили окна и двери и прорвались внутрь. Сообщалось о десятках пострадавших

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Абхазии призвал стороны конфликта прийти к компромиссу.

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