Скончался солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант поступил в Химкинскую городскую больницу сегодня в восемь часов утра. У 47-летнего Абрамова было диагностировано общее переохлаждение. Музыкант был помещен в реанимацию, где позднее скончался.
Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.
Сегодня, 12:57 | Марина Неруцких Общество Срочная новость 41
По предварительной информации, музыкант поступил в больницу с общим переохлаждением.
Фото: ВКонтакте @mcyurabeat
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