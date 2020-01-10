  1. Пятый канал
  4. Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.

Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.

, 12:57 | Марина Неруцких Срочная новость 41

По предварительной информации, музыкант поступил в больницу с общим переохлаждением.

Фото: ВКонтакте @mcyurabeat

Скончался солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант поступил в Химкинскую городскую больницу сегодня в восемь часов утра. У 47-летнего Абрамова было диагностировано общее переохлаждение. Музыкант был помещен в реанимацию, где позднее скончался.

Читайте также

61.23
-0.68 68.06
-1.32
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Последние новости

13:02
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
12:57
Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.
12:55
Привычка жениться: Александр Ревва сыграл четвертую свадьбу со своей супругой
12:44
Украинский Boeing-737 в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами — CNN
12:38
Авария самолета Bek Air могла произойти из-за его обледенения
12:30
Экипаж Николаева сошел с дистанции шестого этапа ралли «Дакар»

Сейчас читают

Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]