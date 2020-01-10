Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.

Скончался солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант поступил в Химкинскую городскую больницу сегодня в восемь часов утра. У 47-летнего Абрамова было диагностировано общее переохлаждение. Музыкант был помещен в реанимацию, где позднее скончался.