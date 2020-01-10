ТОП-8 типов мужчин в сети: как распознать того самого?

С распространением интернета и социальных сетей расширились возможности поиска второй половинки. Но в сети надо быть готовой к тому, что есть несколько типов мужчин, отличающихся своим поведением, общение с которыми, скорее всего, не принесет желанных отношений. Информационный портал «Узнайвсе.ру» опубликовал рейтинг часто встречающихся представителей интернет-пространства.

Свободный, но женатый

Как правило, романтичные и пылкие парни, которые могут внезапно прерывать общение, сославшись на глупую причину. Узнать, занят ли такой мужчина практически невозможно: он будет отрицать любые подозрения, и вести себя так, будто бы он свободен. Но выдать его может ложь в мелочах и несоответствия в словах.

«Привет, давай встретимся»

Так лихо начинают диалог только уверенные в себе мужчины, но не настроенные на длительные и серьезные отношения. Он настойчиво уговаривает девушку на встречу, желая похвастаться собой и покорить даму. Однако, услышав отказ, может пропасть надолго, чтобы через некоторое время попробовать покорить девушку вновь.

Творческая личность

Свою возлюбленную он заваливает любовными стихами, готов стуки напролет говорить об искусстве и смотреть фильмы. Эти парни влюбляются в образ, но быстро разочаровываются и ищут новую музу.

Сладострастный поклонник

Некоторые поклонники буквально под каждой новой публикацией своей пассии оставляют в комментариях красивые фразы и лестные высказывания, активно восхищаясь девушкой. Но не стоит думать, что мужчина по-особенному относится к вам: на страницах других его знакомых дам можно найти похожие высказывания и комплименты.

Домосед

Осыпает комплиментами и признается в чувствах через переписку, но при малейшем намеке на встречу — замолкает. Добиться встречи с ним невозможно. Нежелание видеться связано с комплексами и любовными неудачами.

Заботливый и внимательный

Спустя некоторое время, ухаживания и назойливое внимание такого кавалера надоедают: он желает доброго утра, обеда и вечера, интересуется, как спалось девушке и как ее настроение несколько раз за день. Такое поведение в меру приятно от любимого человека, но не от малознакомого парня в сети.

Нытик

Постоянно жалуется на свои проблемы, преувеличивая каждую из них. Считает свою бывшую подругу и коллег по работе плохими. Хорошей у него может быть только мама, из-за давления которой, вероятно, у него и не складывается жизнь.

Подросток

Коварство интернета в том, что никогда не знаешь точно, с кем общаешься: мужчина 30 лет может оказаться скучным и неинтересным, а ребенок 16 лет — толковым собеседником. Отличный способ избавиться от сомнений: поговорить через видеозвонок. Если поклонник избегает общения, стоит задуматься, а правдивы ли его слова о себе.

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