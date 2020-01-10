Комплекс правительственных зданий в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану

Руководитель МВД Абхазии Раули Смыр поручил взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Главная задача правоохранителей — не допустить столкновений между гражданским населением», — сказал представитель МВД республики.

Тем временем в Facebook появились фотографии, которые, по словам автора поста, были сделаны в кабинете спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия после штурма оппозиции. На кадрах видно царящий в кабинете беспорядок.

Как сообщал 5-tv.ru, протесты в Абхазии начались 9 января. Оппозиция захватила здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Протестующие потребовали его отставки. К тому же главу государства призвал парламент. Хаджимба отказался покинуть пост президента, сообщив о необходимости переговоров. В Совбезе республики заявили, что ситуация с протестами находится под контролем.