В Совбезе Абхазии прокомментировали ситуацию с протестами в стране

Ситуация в Абхазии остается контролируемой и стабильной, несмотря на протесты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Мухамеда Килбу.

«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая», — сказал Килба.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба сообщил, что из-за протестов не смог попасть на работу. Его кабинет находится в одном здании с администрацией президента.

При этом его заместитель Адгур Ардзинба сообщил ТАСС, что находится на рабочем месте. По его словам, работа идет в штатном режиме, политический кризис на ней не сказывается.

Как сообщал 5-tv.ru, протесты в Абхазии начались 9 января. Оппозиция потребовала отставки президента Рауля Хаджимбы и ворвалась в здание его администрации. Парламент Абхазии рекомендовал главе государства покинуть пост. Тот отказался и предложил начать переговоры.