Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с автобусом под Пермью

Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в массовом ДТП с автобусом и шестью машинами под Пермью. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла днем 10 января на трассе М-7 «Волга» в районе Краснокамска.

По предварительным данным, водитель Lada Granta совершал обгон большегруза. В этот момент водитель ехавшей навстречу фуры притормозил, чтобы избежать столкновения с легковушкой. После чего прицеп стало выносить на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение автобуса Mercedes и шести транспортных средств: фуры, «Газели» и нескольких легковушек.

Известно, что в пассажирском автобусе ехали дети в возрасте от десяти до семнадцати лет, которые возвращались в Пермь из Чайковского после спортивных сборов.

Девять пострадавших, среди которых четверо детей, в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

На месте происшествия ведутся работы по расчистке проезжей части от искореженного транспорта. Автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка протаранила пешеходов под Воронежем во время оформления ДТП.