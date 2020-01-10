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  4. Президент Абхазии встретился с представителями оппозиции

Президент Абхазии встретился с представителями оппозиции

, 18:14 | Игорь Рязов 31

Ситуация в Абхазии остается контролируемой и стабильной, несмотря на протесты.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в Сухуме проводит встречу с представителями оппозиции, которые требуют его отставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты Вахтанга Убирия.

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