Президент Абхазии Рауль Хаджимба в Сухуме проводит встречу с представителями оппозиции, которые требуют его отставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты Вахтанга Убирия.
Президент Абхазии встретился с представителями оппозиции
Сегодня, 18:14 | Игорь Рязов Политика 31
Ситуация в Абхазии остается контролируемой и стабильной, несмотря на протесты.
Фото: РИА Новости / Стрингер
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