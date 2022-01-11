Как уберечь себя от бед в «Страшной день» 11 января 2022 года

11 января православный мир чтит память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме при царе Ироде, и в народе этот день называется «страшным», либо «страшным вечером».

Замысел Ирода состоял в том, чтобы, основываясь на пророчествах восточных волхвов, которые возвестили о пришествии Царя Иудейского в виде младенца, разыскать всех родившихся в округе малышей, что и было сделано. В результате все дети мужского пола от двух лет и младше, коих в тот момент было выявлено 14 тысяч, были загублены.

Ирод рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в котором видел соперника. Эти дети стали первыми мучениками за Христа.

Спустя некоторое время этот день стали называть «страшным» в память об убиенных младенцах, и родители старались не выпускать детей из дома без надобности.

Что нельзя делать в этот день:

Противопоказано каким-либо образом даже прислушиваться к чужим конфликтам, анализировать негативные ситуации. «Утро вечера мудренее» — это должно стать девизом на предстоящие сутки, так как нестабильная энергетика убывающей Луны будет влиять на каждого.

Что нужно делать в этот день:

Посвятить себя целиком и полностью родным, близким и своему дому. Что касается своего внутреннего мира, это прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.

Сновидения:

Именно сегодня можно увидеть свое будущее. Святочные сны — особые. С одной стороны, они загадочны, таинственны и не сразу можно догадаться, о чем они хотят предупредить. С другой — нет снов точнее, чем в это время. Несмотря на символизм и путаность, такие сновидения способны дать ответ на конкретные вопросы и волнующие проблемы.

Зачатие:

Не самые удачные сутки из-за амплитуды энергетических колебаний на фоне убывающей Луны — лучше перенести.

Приметы:

В этот день лучше всего гадать на свадьбу и вообще будущую личную жизнь — результаты окажутся самыми верными.

Если звезды яркие и мерцают — к холодам.

Дует северный ветер, а на небе нет облаков, значит, вскоре придут сильные морозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как узнать свою судьбу. В народе верили, что в период с Рождества до Крещения 19 января можно заглянуть в будущее с помощью святочных гаданий.